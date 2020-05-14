Bereketli Anadolu toprakları, ürün çeşitliliği ve milyonlarca üreticisiyle tarımsal üretimde Avrupa ve dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Türkiye, son 18 yılda tarım sektöründe büyüme ivmesi yakaladı. Üreticiler Türkiye ekonomisine desteğini yıldan yıla artırdı. Bugün Dünya Çiftçiler Günü...

Üreticilere hem devletten hem de bankalardan destek var. Üreticiye sağlanan devlet destekleri de tüm hızıyla sürüyor. Desteklerde bu yıl da kesenin ağzı açıldı.

Devlet, Türkiye'nin dört bir yanında bitkisel üretimden hayvansal üretime, kırsal kalkınmadan yatırım projelerine kadar birçok kalemde yerli üreticiye özel destekler sağlıyor. Üreticilere, yem, tohum, mazot ve zirai ilaç girdilerine kadar birçok alanda destek veriliyor. Bu yıl tarımsal destekleme bütçesi 22 milyar lira olarak belirlenirken, bunun yarısından fazlası, yani 12.4 milyar lirası şimdiden üreticiye ödendi. Bankalar da üreticilerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırırken, pek çok ürün ve hizmet sunuyor. İndirimli faiz oranları, masrafsız kredi seçenekleri üreticileri bekliyor. Üreticiye özel kart çıkaran da hasat döneminde ödeme imkanı sağlayan da var. Tarım bankacılığı birimi kuran bankalar, özel danışmanlık hizmeti de veriyor. İşyerleriyle anlaşma yapan bankalar, bu sayede üreticilerin işini kolaylaştırıyor, tarımsal girdi ihtiyaçlarını rahatça temin etmelerini sağlıyor.