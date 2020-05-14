Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emeklinin kazancı arttı. 2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak 4 talebi gündeme getirdi: İntibak yapılsın, en düşük maaş asgari ücrete eşitlensin, sağlıkta katkı payı kalksın, ek ödeme oranı yüzde 8-10'a çıksın denildi. Ayrıca yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin aylığı ödemelerinin bu ay öne çekileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklamanın ardından milyonlarca emekli büyük bir merakla "Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Mayıs ayı emekli maaşı ödeme tarihi.. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...