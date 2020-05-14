Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 14 Mayıs anlık 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları

Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında özellikle şu günlerde dalgalı bir seyir yaşanıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 387,50 liradan tamamladı. Bu kapsamda güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler ise arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Mayıs altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: