Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 14 Mayıs anlık 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları

Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında özellikle şu günlerde dalgalı bir seyir yaşanıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 387,50 liradan tamamladı. Bu kapsamda güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler ise arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Mayıs altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,50
|383,70
|387,30
|387,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.527,00
|2.548,00
|2.552,00
|2.573,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|353,20
|357,20
|Lira(Tam) Ziynet
|2.470,00
|2.490,00
|2.494,00
|2.514,00
|Yarım Ziynet
|1.235,00
|1.245,00
|1.247,00
|1.257,00
|Çeyrek Ziynet
|617,00
|622,00
|624,00
|629,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 387,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 387,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN 853 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 853 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin 250 lira, en yüksek 385 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 383 bin 853 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 266 milyon 929 bin 184,48 lira, işlem miktarı ise 5.912,62 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 276 milyon 258 bin 267,19 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD petrol stoklarında geçen hafta 700 bin varil düşüş olduğunu gösteren veriler ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un, petrol piyasalarında dengelenmenin erken sinyallerinin görülmeye başladığına ilişkin açıklamasıyla petrol fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı da 1,730 doları aştı.
IEA'dan Perşembe günü yapılan değerlendirmede, yapılan kısıntıların etkisiyle Mayıs ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 12 milyon varil düşüşle, 88 milyon varile çekilerek son dokuz yılın en düşük düzeyine inmesinin beklendiği vurgulandı.
IEA değerlendirmesinde, bir yandan petrol üretimi kısıntıları sürerken, küresel düzeyde birçok ülkede de, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıntıların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığına da dikkat çekildi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.56 artışla 29.94 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.54 artışla 26.42 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.20 düşüşle 15.76 dolar,
- altın, yüzde 1.03 artışla 1,733.79 dolar,
- bakır, yüzde 0.33 düşüşle 5,212.00 dolar,
- platin, yüzde 0.92 artışla 772.77 dolar,
- paladyum yüzde 1.13 düşüşle 1,818.24 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,529 liraya yükseldi.