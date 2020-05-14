SGK, SSK ve Bağkur'lu kadınlar 3600 gün prim sayesinde erken emekli olabiliyor. Milyonlarca çalışan emekli olabilmek için bir günün bile hesabını yapıyor. Bu anlamda baktığımız zaman emeklilik, sigortalı olarak çalışan kişilerin yaşlılık dönemlerinde hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan maaşın verildiği sosyal bir haktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde işvereni tarafından sigortalandırılan işçilere erken emeklilik kanalı açıldı. Bu kapsamda 3600 prim gününü dolduran sigortalı çalışanlar erken emeklilik hakkı kazanıyor. Peki kimler 3600 günden emeklilikten yararlanabilecek? 3600 günden emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 3600 günden ne zaman, kaç yaşında emekli olunabilir?
Kadınların 3600 Günden Emeklilik İçin Gerekli Olan Yaş Şartları Nelerdir?
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü şartı tamamlayan kadın işçilerin emeklilik için yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında şartları tamamlayanların emekli olma yaşları belirtilmiştir:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkeklerin 3600 Günden Emeklilik İçin Gerekli Olan Yaş Şartları Nelerdir?
15 yıllık sigortalılık süresini ve (takvim.com.tr) 3600 prim günü şartı tamamlayan erkek işçilerin emeklilik için yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında şartları tamamlayanların emekli olma yaşları belirtilmiştir:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24 Mayıs 2011-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında
3600 Günden Emekli Olmak İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?
3600 günden emekli olmak için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Belirlenen tarihten önce ya da bu tarihle birlikte çalışmaya başlamış kişiler erken emeklilik imkanından yararlanabilir. Sigorta başlangıç tarihinde staj tarihi başlangıç olarak kabul edilmez. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim günü ve Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin 5400 prim günü ödemesi yapması gerekir.
Aynı zamanda erken emeklilik için 3600 gün prim günün ödenmesi ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin tamamlanmasıyla birlikte kişinin yaşına bakılarak emeklilik maaşı bağlanır.
3600 Günden Ne Zaman Emekli Olunabilir?
1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamadıkları tarih erken emeklilik için önemlidir.
31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran kadınlar 54 yaşında; erkekler ise 55 yaşında erken emekliliğe hak kazanırlar. 1999 ve önceki dönemde sigorta başlangıcı yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduramayan kadınlar 58 yaşında; erkekler ise 59 yaşında erken emeklilik maaşını elde ederler.
3600 Günden Emekli Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?
3600 günden emeklilik elde eden kişilerin maaş ücretleri, 2000 yılında emekli olanların maaşı baz alınarak hesaplanır. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin emekli maaşı, 2000 yılında sigortalı olanların maaşından daha yüksektir. 3600 günden emeklileri olanların alacağı maaşlar 15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günün tamamlanma tarihine göre belirlenir:
31.12.199 tarihinden önce emekliliğe hak kazananların 1600 TL,
01.01.2000 tarihinden sonra emekliliğe hak kazananların 1400 TL,
2008 yılı ve sonrasında emekli olmaya hak kazanların 1200 TL,
Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşenlerin 1000 TL alması muhtemeldir.
3600 Günde Emekli Olan Vatandaş İçin Emeklilik Maaşı Ödemesi Ne Kadardır?
2000 yılından sonra sigorta girişi yapılanlar en az emekli maaşını alırlar. 1999 öncesi emekli olanlar için maaş 1400-1600 TL olarak belirlenmiştir. 1999'dan önce sigorta girişi yapılmış ve 01.01.2001- 30.04.2008 tarihi arasında emekli olanlar için 1200-1400 TL arasındadır. 1999'dan sonra sigorta girişi yapılmış ve 01.01.2001- 30.04.2008 tarihi arasında emekli olanlar için 1000-1200 TL arasındadır. 2000 yılı içinde ve sonrasında sigorta girişi yapılan kişiler için 800-1000 TL arasındadır.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
Bir gün bile önemli
Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan güne göre belirlenir. Bu nedenle de bir günün bile önemi vardır. Örneğin, 8 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan bir erkek sigortalı 58 yaşında emekli olabilirken, 9 Eylül 1999'da ilk kez sigortalı olan bir erkek sigortalı 60 yaşında emekli olabilir. Bu nedenle, sigorta girişi emeklilik için hayati önemdedir.
Borçlanma her durumda erken emekli etmez
İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan kişilerde bu borçlanması yalnızca prim ödeme gün sayısını artırır, ancak emeklilik tarihini öne çekmez.