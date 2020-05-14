2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak 4 talebi gündeme getirdi: İntibak yapılsın, en düşük maaş asgari ücrete eşitlensin, sağlıkta katkı payı kalksın, ek ödeme oranı yüzde 8-10'a çıksın. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündeme gelen konulardan birisi oldu. Talep hayata geçerse, ek ödeme tutarlarında 361 liraya varan artış olacak. Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Peki, emekliye ek ödeme yapılacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
TÜED GÜNDEME GETİRDİ
Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak.
Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.
EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?
Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.
TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP
TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.
Emekliler, Temmuz'da zam ve bayram ikramiyesi almaya hazırlanırken, ek ödeme tutarının da artırılmasını istiyor. Her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini talep ediyor.
ÇALIŞANLAR GİBİ
2 farklı formül gündemde. Ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da maaşın yüzde 10'una çıkarılması... Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor.
Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
TÜED GÜNDEME TAŞIDI
Ek ödemenin AGİ ile eşitlenmesi talebini, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) gündeme taşıdı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5'lik ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi, bekar bir işçi için 220 lira. Çalışanlarda en düşük vergi indirimi tutarı 220 lirayken, bin 500 lira aylık alan bir emeklinin yüzde 4 karşılığı ek ödemesi aylık 60 lira. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz."
EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NEDİR?
SGK'nın kendi web sayfasında verdiği örneğe göre, "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."
Tahsis talep tarihi = 30/09/2009, İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982, Sigortalılık süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
e-DEVLETTE VAR
Emeklilik için ikinci koşul "prim ödeme gün sayısının" tamamlanmasıdır. İşe giriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşmaktadır. Son olarak ve belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanmasıdır. İşte bu 3 koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak kazanılıyor. Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde iki tarih çok önemli: Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e-devlet üzerinden alınabilecek hizmet dökümü sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Hemen ifade etmekte fayda var; emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması şartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün, ay ve yıl olarak emeklilik hesabında kullanmamız gerekiyor.
BU AY EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.
Bakan Selçuk 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.
Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ NASIL?
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
NORMALDE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ NASIL?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde