Hemen kontrol edin yoksa... Milyonlarca otomobil sahibine tek tek gönderilmeye başlandı!

HGS uygulaması ile gişelerde bekleme nedeni ile oluşmakta olan trafik yoğunluğu ortadan kalkmıştır. Bu HGS uygulaması kart ve de etiket ile işlem yapılmaktadır. HGS kartı üzerinde bulunmakta olan barkodu okumaya yarayan bir teknoloji sistemi bulunmaktadır. Sürücülerin araçlarında HGS cihazının bulunmaması ya da yetersiz bakiyeyle yapılan geçişler, kaçak geçiş olarak kabul edilir ve kişilere trafik cezası kesilir. HGS etiketi olmadan geçiş yapması halinde sürücülere ceza yazılır. HGS geçiş ihlalinde kesilen cezalar nasıl sorgulanır? İşte, HGS ceza sorgulamasına ilişkin merak edilen detaylar...
HGS CEZA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Uygunsuz HGS geçişlerinde aracın plakasına idari para cezası kesilir. Sürücülerin adına kesilen idari para cezaları ikamet adreslerine gönderilir. İkamet adreslerine gönderilmesinden önce vatandaşlar online olarak HGS cezalarını öğrenebilirler. e-Devlet kapısı, Karayolları Genel Müdürlüğü "geçiş ihlal sorgulama" sayfası, müşteri merkezi üzerinden plaka ve sürücü ismiyle sorgulama yapılmaktadır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN SORGULAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bünyesindeki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan "Geçiş İhlal Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama kolaylıkla yapılır.
Açılan ekran üzerinden geçiş ihlaline ilişkin sorgulama yapmak adına plaka ve güvenlik numaralarının ilgili boşluklara eklenmesi gerekir.
Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak boşluklara girilmesinden sonra "sorgula" yazısına basılmalıdır.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA
Kamusal işlemleri tek bir çatı altında toplayan e-Devlet kapısı üzerinden HGS cezası sorgulaması yapılmasına imkan tanınır. PTT Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden HGS cezalarına ilişkin bilgiler öğrenilir.
Açılan ekran üzerinden ilk adımda kişilerin "kimliğimi şimdi doğrula" sekmesine basması yeterli olur. e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi aracılığıyla kişilerin giriş işlemlerini tamamlaması için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi bilgileri eklenmelidir. Bilgilerin girilmesinden sonra "sisteme giriş yap" yazısına basılarak kişilerin adına ait olan araçlarının HGS cezalarının sorgulama işlemi tamamlanır.
HGS MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI ÜZERİNDEN SORGULAMA
İnternet üzerinden yapılan online sorgulamaların yanı sıra sürücülerin telefon aracılığıyla da sorgulamalarını yapmasına imkan tanınır. Sürücüler 0850-460-60-60 ya da 444-1-788 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak sorgulama işlemini yapabilirler.
HGS CEZALARI NASIL ÖDENİR?
HGS cezaları şahsen PTT şubelerinden ya da online olarak e-Devlet kanalı ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün anlaşmalı olduğu bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı kanalları ve şubelerinden HGS cezalarına ilişkin ödeme yapılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü ile anlaşmalı olan bankalar şunlardır:
Ziraat Bankası
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
Yapı Kredi Bankası
HSBC Bank
Türkiye Finans Katılım Bankası
Vakıfbank
Denizbank
Garanti BBVA Bank
QNB Finansbank
Halkbank
E- devlet sistemi üzerinden HGS sorgulama işlemi yapman için öncelik olarak e- devlet şifreni olması gerekmektedir. E- devlet şifreniz yok ise çok basit bir işlem ile e- devlet şifresini temin edebilirsiniz. İlk olarak sizlere ne yakın olan herhangi bir PTT şubesine gitmelisiniz ve oradan talep edeceğini e- devlet şifresi için 2 TL işlem ücreti ve de kimlik kartını ile çok kolay bir işlem ile e- devlet şifrenizi alabilirsiniz. E- devlet şifrenizi aldıktan sonra HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi için e- devlet sisteminin resmi sayfasına girmeni gerekir. Ve girdiğiniz e- devlet sayfasında ekranda çıkacak olan Kimliğimi Doğrula yazısına tıklamanız gerekir. Yazıya tıkladığınız zaman almış olduğunuz e- devlet şifresini ve de TC kimlik numaranızı doğru ve de eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekecek.
Açılmış olan sayfada HGS geçiş ihlali kayıtlarınızı en detaylı bir şekilde görmeniz mümkün olacaktır. HGS müşteri hizmetleri resmi sitesinden HGS geçiş ihlali sorgulama yapmanız için gerekli sayfaya girdiğinizde sağ üst tarafta bulunmakta olan Geçiş İhlali Sorgula yazısına tıklayınız ve Geçiş İhlali Sorgulama işlemi yapmanız için kullanmış olduğunu aracınızın plaka numarasını yazdıktan sonra aşağı kısımda bulunan güvenlik kodunu ilgili kutucuğa doğru bir şekilde yazınız. Daha sonra ise sorgula yazısına tıklayınız. Açılmakta olan sayfada geçiş ihlal kayıtlarınızı ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. HGS bakiye sorgulama işlemi yapmak istiyor iseniz HGS müşteri hizmetler ana sayfasında sağ üst köşede bulunmakta olan Müşteri Hizmetleri Giriş yazısına tıklamanız gerekir. Bakiye sorgulama işlemi yapmanız için site üzerinden üyeliğiniz olması gerekir eğer üyeliğiniz yok ise giriş bölümünden üyeliğinizi yapabilirsiniz. Üyeliğinizi yaptıktan sonra bakiye sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.