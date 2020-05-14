Hemen kontrol edin yoksa... Milyonlarca otomobil sahibine tek tek gönderilmeye başlandı!

E- devlet sistemi üzerinden HGS sorgulama işlemi yapman için öncelik olarak e- devlet şifreni olması gerekmektedir. E- devlet şifreniz yok ise çok basit bir işlem ile e- devlet şifresini temin edebilirsiniz. İlk olarak sizlere ne yakın olan herhangi bir PTT şubesine gitmelisiniz ve oradan talep edeceğini e- devlet şifresi için 2 TL işlem ücreti ve de kimlik kartını ile çok kolay bir işlem ile e- devlet şifrenizi alabilirsiniz. E- devlet şifrenizi aldıktan sonra HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi için e- devlet sisteminin resmi sayfasına girmeni gerekir. Ve girdiğiniz e- devlet sayfasında ekranda çıkacak olan Kimliğimi Doğrula yazısına tıklamanız gerekir. Yazıya tıkladığınız zaman almış olduğunuz e- devlet şifresini ve de TC kimlik numaranızı doğru ve de eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekecek.