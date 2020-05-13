Corona fırsatçıları: Otobüs bileti 1000 lira oldu

Şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, korsan taşımacılık yapan bazı fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu. Korsan firmalar, otogarların dışından fahiş fiyatlarla yolcu taşıyor. İzmir'den Van'a bin liraya yolcu götürülüyor. İzmir'de otogarda işletmecilik yapan otobüs firması yetkilisi Şener Çokyücen, yolcuları fırsatçılara karşı uyararak, "Bizim arabalarda her sigorta var. Ama onlar adı üstünde korsan. Bir kaza olduğunda hak aramak zor" dedi. Bir firma yetkilisi Burak Sucuk da "İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıyan servisçiler oldu. Tek şoför gittiler. Normalde İzmir- Van arası 250 liraydı. Tavan fiyat uygulamasıyla 400 liraya çıktı. Ama korsanlar 2-3 katı fiyatla taşıdılar" diye konuştu.