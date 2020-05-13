FINDIK VE MAMULLERİ BİRİNCİ SIRADA

Trabzon'dan en fazla fındık ve mamulleri ihraç edildiğini vurgulayan Kalyoncu, yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin de üçüncü sırayı aldığını ifade etti.

Kalyoncu, fındık ihracatından 303 milyon 588 bin 790 dolarlık gelir elde edildiğine dikkati çekerek, yaş meyve sebze ürünlerinden 38 milyon 667 bin 601, su ürünleri ve hayvancılık mamullerinden de 22 milyon 152 bin 10 dolarlık gelir elde edildiğini aktardı.

Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğuna vurgulayan Kalyoncu, ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.