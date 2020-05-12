Günde 80 TL müjdesi! İŞKUR annelere harçlık alma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar
İŞKUR tarafından hayata geçirilen ''İşte Anne Projesi'' kapsamında 15 yaşından küçük çocuğu olan ve çalışmayan annelere günlük 80 lira harçlık veriliyor. Peki işte anne projesine nasıl başvuru yapılır? Başvuru için hangi belgeler gerekir? İŞKUR istihdamı artırma projelerinin yanı sıra destek programları ile de öne çıkıyor. Gençlere, annelere, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, engellilere İŞKUR üzerinden farklı destek programları sağlanıyor. İŞKUR'un en büyük projeleri arasında ise meslek kursları yer alıyor. Meslek kursları ile iş hayatına binlece kişinin katılımı sağlanıyor. İŞKUR'un son dönemde yeni bir projesi daha var. Bu proje kapsamında annelere günlük 80 TL harçlık kazanma imkanı veriliyor. Binlerce kişi bu projenin detaylarını araştırıyor.
Devletin annelere desteği sürüyor. 2 ile 5 yaşında çocuğu olan anneye devlet günlük ve aylık ödemeler yapıyor. Annelere ödenen harçlıklardan birçok kişinin haberi yok. Devlet şartları karşılayan annelere 89,4 TL günlük harçlık verirken, aylık olarak da 400 TL ödeme yapıyor. Anneler programlara katılarak 2724 TL ödeme alabiliyor. Peki, annelere hangi destekler sağlanıyor? İşte annelere sağlanan destekler...
Bu kapsamda İşte Anne Projesi; İŞKUR'un 81 İl Müdürlüğünde "İşte Anne Birimi" oluşturularak uygulanacaktır. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri'ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Bu hizmetin ardından Kurum tarafından en az yüzde elli istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanmalarına imkan tanınacaktır. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte annelere verilen günlük 80 lira harçlığın detayları…