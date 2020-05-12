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Günde 80 TL müjdesi! İŞKUR annelere harçlık alma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar

İŞKUR tarafından hayata geçirilen ''İşte Anne Projesi'' kapsamında 15 yaşından küçük çocuğu olan ve çalışmayan annelere günlük 80 lira harçlık veriliyor. Peki işte anne projesine nasıl başvuru yapılır? Başvuru için hangi belgeler gerekir? İŞKUR istihdamı artırma projelerinin yanı sıra destek programları ile de öne çıkıyor. Gençlere, annelere, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, engellilere İŞKUR üzerinden farklı destek programları sağlanıyor. İŞKUR'un en büyük projeleri arasında ise meslek kursları yer alıyor. Meslek kursları ile iş hayatına binlece kişinin katılımı sağlanıyor. İŞKUR'un son dönemde yeni bir projesi daha var. Bu proje kapsamında annelere günlük 80 TL harçlık kazanma imkanı veriliyor. Binlerce kişi bu projenin detaylarını araştırıyor.

12.05.2020 17:14 - Son Güncelleme: 12.05.2020 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





