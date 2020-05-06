Büyük müjde! İŞKUR'dan annelere 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞTE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.