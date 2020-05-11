Milyonlar o tarihe odaklandı! Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? Mayıs ayı ödeme tarihi...

Geçen hafta milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin aylığı ödemelerinin bu ay öne çekileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklamanın ardından milyonlarca emekli büyük bir merakla arama motorlarında "Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Mayıs ayı ödeme tarihi...

BU AY EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.