



Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, konuyla ilgili değerlendirmesinde, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını, etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalmasıyla tedarik kaynaklı muhtemel sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini belirtti.