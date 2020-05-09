Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız kara araçlarına "mini tank" olarak da nitelendirilen yenileri eklenecek.

İnsansız sistemlerin savunma ve güvenlik alanındaki kullanımı giderek artıyor. Özellikle asimetrik savaş koşullarında, keşif-gözetleme-istihbarat, savunma, lojistik destek ve benzeri faaliyetleri hızlı ve etkin bir şekilde, personel kaybı vermeden yürütmek üzere kara, deniz veya havada çalışabilen ve kendi kendine karar verebilen insansız sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu insansız kara araçlarının yerli olarak üretilmesi ve çeşitlendirilmesi için bir dizi proje yürütüyor.