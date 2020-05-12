İstanbul elektrik kesintisi 12 Mayıs! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı kesintiler sayfası evlerinde elektrik olmayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'un birçok noktasında vatandaşlar elektriklerinin olmadığını belirtiyor. Bu nedenle İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Planlı kesintiler; bakım, onarım ve arıza gidermek için yapılan kesintilerdir. Daha iyi hizmet verebilmek için planlı kesintiler yapılmaktadır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 MAYIS SALI

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GÜLAY sk / HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, MESİRE, ÖZYILDIRIM sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464280)