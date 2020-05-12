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    • Ekonomi
    • 12.05.2020 12:23
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    • 12.05.2020 12:28
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    şokta! 'nun net karında yüzde 25'lik düşüş!

    ’te yaşanan gerilim ve koronavirüs sonrası ciddi düşüş yaşayan ’ın en büyük petrol şirketi Aramco’nun karını düşürdü. Aramco'nun net kârı, birinci çeyrekte zekat ve vergi sonrası 62.48 milyar riyale (16.64 milyar dolara) indi. Aramco geçen yılın birinci çeyreğinde 83.29 milyar riyal net kar açıklamıştı.

    Suudi Arabistan şokta! Net karında sert düşüş!

    + üreticileri fiyatların artmasına ve arz fazlasının azalmasına yardımcı olmak için Mayıs ayından itibaren günde 9.7 milyon varil arz kesintisi yapılmasını kabul etmeden önce Brent ham fiyatları ilk çeyrekte %65 düştü.

    Aramco'nun net kârı, birinci çeyrekte zekat ve vergi sonrası 62.48 milyar riyale (16.64 milyar dolara) indi. Aramco geçen yılın birinci çeyreğinde 83.29 milyar riyal net kar açıklamıştı. yatırım bankası EFG-Hermes, 'ın El Rajhi Capital ve Dubai merkezli Arqaam Capital'in ortalama tahminlerine göre analistler Aramco'nun 17.8 milyar dolar kar açıklamasını bekliyorlardı.

    Aramco, sonuçlarının " fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra rafinaj ve kimyasal marjlarındaki düşüş ile stoktaki yeniden ölçüm kayıplarını" yansıttığını açıkladı.

    Aramco CEO'su Amin Nasser yaptığı açıklamada, "2020'nin geri kalanına bakacak olursak, COVID-19 salgınının küresel enerji talebi ve petrol fiyatları üzerindeki etkisinin kazançlarımızı baskılamasını bekliyoruz" dedi.

    Suudi Arabistan, pandemiden ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonomisini desteklemek için kamu çalışanlarına geçim ödeneği vermeyi durdurma ve katma değer vergisini üç katına çıkarma kararı almıştı.

    Ayrıca, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili ülkenin Haziran ayında OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamıştı.

    Haberler Ekonomi Suudi Arabistan şokta! Saudi Aramco'nun net karında yüzde 25'lik düşüş!
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