8.900 ev bu hafta sahibini buluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların çekileceğini, böylece 8 bin 900 konutun daha sahiplerinin belli olacağını belirterek, "100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz" dedi. Sosyal konut projelerinde hız kesmediklerini belirten Kurum, "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı. 5 ildeki 8 bin 900 evin hak sahipleri bu hafta belirlenirken, 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran sonunda atılmaya başlayacak.