İŞKUR'DAN AÇIKLAMA

"Tüm Dünya çapında gündem olan ve yakın zamanda ülkemizde de tespit edilen yeni tip Koronavirüse karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çalışmaları ve tedbirleri bulunmaktadır.

İŞKUR PERSONEL ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu minvalde, İŞKUR aracılığı ile ilan edilen ve zaman zaman hizmet binalarımızda yoğunluğa neden olan kamu işçi alımları başvurularına ilişkin bazı önlemlerin alınması ihtiyacı oluşmuştur.

Bu kapsamda ikinci bir duyuruya kadar başvurusu devam eden ve yeni ilan edilecek tüm kamu işçi alım ilanlarına başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.