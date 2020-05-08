Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuruların İŞKUR resmi internet adresinden ve E Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Türkiye geneli personel alımında en fazla alım yapılan kadrolar ve personel alımı sayılarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.