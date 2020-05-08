Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuruların İŞKUR resmi internet adresinden ve E Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Türkiye geneli personel alımında en fazla alım yapılan kadrolar ve personel alımı sayılarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
E DEVLET'TEN BAŞVURU
https://www.turkiye.gov.tr/kriterlere-gore-acik-is-sorgulama
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra iş arayarak başvurunuzu yapın.
İŞKUR'dan başvuru adımları şu şekilde:
Yukarıdaki linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan kısma tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.
İŞKUR ALIM YAPILAN KADROLAR
Tır-Çekici Şoförü 74
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 70
Beden İşçisi (Temizlik) 68
Muhasebe Meslek Elemanı 64
Çağrı Merkezi Elemanı 63
Muhasebeci 62
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 58
CNC Freze Tezgahı Operatörü 57
Metal Mamuller Montaj İşçisi 56
İmal İşçisi 55
Pazarlamacı 54
Ziraat Mühendisi 54
Gıda Teknikeri 51
Makine Montaj İşçisi 51
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 51
Düz Dokuma Kumaş İşçisi 50
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 50
Ticaret Sekreteri 50
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 47
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 43
Bahçıvan 43
Kasap 43
Satış Temsilcisi / Plasiyer 42
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 41
Dokuma Konfeksiyon Makineci 40
CNC Programcısı 39
Düz Dikiş Makineci 39
Gıda Mühendisi 39
Mermer İşçisi 39
Sekreter 39
Kamyon Şoförü 38
Depo Sevkiyat Sorumlusu 37
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 36
Bisküvi İmalat İşçisi 36
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 36
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 36
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 36
Dökümcü (Metal) 35
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 35
Lojistik Elemanı 35
Makine Bakımcı 35
Makine Montajcısı 35
Otomotiv Boya İşçisi 35
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 35
Depo İşçisi (Elleçleme) 34
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 34
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 33
Ambalajcı (El İle) 32
Boyacı-Metal 31
Elektronik Montörü (Genel) 31
E-Ticaret Meslek Elemanı 31
Hemşire 31
Makine Teknikeri 31
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 30
Çaycı 30
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 30
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik 30
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 30
Beden İşçisi (Genel) 3122
Kasiyer 299
Ön Muhasebeci 281
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 268
Temizlik Görevlisi 265
Paketleme işçisi 259
Makineci (Dikiş) 247
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 244
Satış Danışmanı / Uzmanı 240
Reyon Görevlisi 205
Elektrik Teknisyeni 152
Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı 148
Forklift Operatörü 146
Şoför-Yük Taşıma 142
Müşteri Temsilcisi 138
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 121
Elektrikçi (Genel) 115
CNC Torna Tezgahı Operatörü 113
Ambar/Depo Görevlisi 107
Konfeksiyon İşçisi 107
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 100
Kurye 99
Güvenlik Görevlisi 95
Mutfak Görevlisi 91
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 90
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 89
Kalite Kontrolcü 88
Makine Mühendisi 87
Garson (Servis Elemanı) 84
Mekanik Bakım Onarımcısı 83
Aşçı 80
Büro Memuru (Genel) 78