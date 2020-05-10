Turizmde yeni dönem! Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı başlatıldı

PROGRAM 4 ANA BAŞLIKTA TOPLANIYOR

Program, "Yolcu sağlığı ve güvenliği", "Çalışan sağlığı ve güvenliği", "Tesislerde alınan önlemler" ve "Ulaşım araçlarında alınan önlemler" olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor.

Sertifikanın "Yolcu sağlığı ve güvenliği" başlıklı bölümü, yolcuların, Türkiye'ye giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar uygulanması gereken tedbir ve önlemleri içeriyor.

Bu başlıkta, terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, terminal binalarına girişlerde termal kamera, vücut ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve gerekmesi halinde dezenfeksiyon kabinleri oluşturulması ve seyahat etmesinde sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.

Programın "Çalışan sağlığı ve güvenliği" başlıklı bölümü ise ulaşım, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına yönelik önlemleri kapsıyor.

Personelin hijyen ve sanitasyon eğitimleri, personele verilecek psikolojik destek, gerekli hijyen ve sağlık ekipmanının temini, personelin tesislere giriş öncesi gerek ateş ölçer gerekse de uygun standartlarda termal kameralar ile denetimden geçirilmesi ve vardiya planlaması, toplantı düzenlemeleri, personelde enfeksiyon taraması gibi iş süreçlerinin yeni gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesi gibi prosedürler, "Çalışan sağlığı ve güvenliği" başlığında yer alan diğer maddeleri oluşturuyor.

Sertifikasyondaki "Tesislerde alınan önlemler" başlığı da salgının yayılmasını önlemek üzere alınması gereken tedbirleri ve söz konusu süreçte konaklama ve yeme-içme tesislerinin faaliyetlerine ilişkin düzenleme ve önlemleri kapsıyor.

"Ulaşım araçlarında alınan önlemler" başlığında ise diğer tesislerde olduğu gibi hava, kara ve deniz yolu ulaşım araçlarında alınacak tedbirler yer alıyor. Bunlar, ulaşım araçlarında görev yapan personelin eğitimi, personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi önlemleri içeriyor.