Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.05.2020 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2020 14:38
    ABONE OL

    ŞOK market kataloğu! Bu hafta şok markete neler geliyor?

    Anneler Gününe özel indirimleriyle ŞOK market kataloğu... Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.

    12 Mayıs ŞOK market aktüel kataloğu!

    2 Mayıs tarih aralığında şok markette yer alacak aktüel ürünlerin listesi... Finish bulaşık deterjanı 15,00 TL. Maraşım dondurma 13,95 ile 16,95 TL. Sper Fresh ton balığı 15, 95 TL. Bahçıvan peynir 14,95 TL. Leona 2'li saç bakım seti saç kurutma makinesi 119,00 TL. El mikseri 74,90 TL. Kılıçlar çatal kaşık bıçak seti 179,00 TL. Eskitme raflı ayakkabı dolabı 229,00 TL.

    12 Mayıs ŞOK market aktüel kataloğu!

    - Finish bulaşık deterjanı 15,00 TL. Maraşım dondurma 13,95 ile 16,95 TL. Sper Fresh ton balığı 15, 95 TL. Bahçıvan peynir 14,95 TL.

    Leona 2'li saç bakım seti saç kurutma makinesi 119,00 TL. El mikseri 74,90 TL. Kılıçlar çatal kaşık bıçak seti 179,00 TL. Eskitme raflı ayakkabı dolabı 229,00 TL.

    Kalpli Parfüm 13,95 TL. Sleepy Islak mendil 90'lı 4,95 TL. Kutu mendil 5,90 TL. Dev fırsat 10 kg Tursil 38,90 TL. Dixi yüzey temizleyici 10,90 TL. Köpük sabun 15,90 TL.

    Metal tepsi 16,95 TL. Metal peçetelik 7,99 TL. Metal kalıp mumluk 19,95 TL. Metal Palmiye mumluk 12, 95 TL. Kelepçeli kek kalıbı 49,95 TL.

    6'lı bardak seti 39,95 TL. Ayaklı bardak 6'lı 79,90 TL. Meşrubat bardağı 6'lı 49,95 TL. Desenli Çay seti 69,90 TL.

    Büyük boy tepsi 19, 95 TL. Tepsi 2'li 29,95 TL. Çift kişilik nevresim takımı 99,90 TL. Tek kişilik yatak örtüsü 34,95 TL.
    Haberler Ekonomi 12 Mayıs ŞOK market aktüel kataloğu! Bu hafta şok markete neler geliyor?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri