Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 14 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de 14 Mayıs günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Perşembe indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Katalogta arka parmak izi okuyuculu, 8 çekirdek işlemcili, 8 MP ön kameralı, 12 MP arka kameralı, Android işletim sistemli, 64 GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 8 Cep Telefonu 1399 TL,
Peki, A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte indirimli ürünlerin listesi...
14 Mayıs Perşembe A101 aktüel kataloğu
Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL, Samsung 64GB Micro SD Kart 64,95 TL, Logitech Gaming Kablolu Mouse 149 TL, Logitech Kablosuz Mouse 54,95 TL, Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse Set 119 TL, Piranha Dijital Kol Saati 29,95 TL, ön yıkama özellikli ve 15 programlı, 5kg yıkama kapasitesine sahip SEG Çamaşır Makinesi 1049 TL, A sınıfı enerji verimliliği ile dikkat çeken, ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile sahip olabileceğiniz, ocak sönme emniyet özelliği ile dikkat çeken, buz çözme özellikli SEG Turbo Fırın 999,90 TL Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 85 TL, Arzum Seramik Tabanlı Ütü 129 TL, Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 55 TL, Arzum Starmix El Mikseri 89,95 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 139 TL. İşte A101 14 Mayıs aktüel katalog ürünleri…
A101 14 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led Tv 2.299 TL
Xiaomi Redmi 8 Cep Telefonu 1.399 TL
Honor 7S Cep Telefonu 799 TL
Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1.249 TL
Rattan Oturma Grubu 2.299 TL
Metal Oturma Grubu 1.399 TL
Askılı Salıncak 1.299 TL
Relax Koltuk 329 TL
SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 1.049 TL
SEG STF 65 Turbo Fırın 999,90 TL
Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse Set 119 TL
Logitech M171 Kablosuz Mouse 54,95 TL
Logitech G300S Gaming Kablolu Mouse 149 TL
Joyplus Kulaküstü Kulaklık 24,95 TL
Samsung 64 GB Micro SD Kart 64,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Arzum AR1100 Starmix El Mikseri 89,95 TL
Arzum AR5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 85 TL
Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 129 TL
Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 139 TL
Aprilla ABS 1060 Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 55 TL
Sinbo SP-5217 Izgara Döküm Tava 59,95 TL
Nero Midi Ürünler 24,95 TL
Piknik Seti 30 Parça 19,95 TL
Keramika Makarna Tabağı 11,50 TL
Tava Çizdirmez 2'li 4,95 TL
Amerikan-Supla Servis 4,95 TL
Çerezlik 1,25 TL
Safir Kase 5,95 TL
Figürlü Saklama Kabı 4'lü 5,95 TL
Ayarlanabilir Süzgeç 4,95 TL
Kılıflı Cam Matara 14,95 TL
Metaltex Buzdolabı Sebzelik Matı 4,95 TL
Plastik Ürünler 4,95 TL
Belderia 26 Jant Çift Amartisörlü Bisiklet 499,95 TL
Basınç Göztergeli Ayak Pompası 22,95 TL
Dolu Pedallı & Römorklu Traktör 165 TL
Bisiklet Aksesuarları 3,95 TL
Işıklı Scooter 99,95 TL
Gölgelikli Salıncak 269,95 TL
Büyük Kamp Sandalyesi 89,95 TL
Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 199,95 TL
Kamp Taburesi 10,95 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 42,95 TL
Minderli Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 179,95 TL
Çocuk Masa Sandalye Takımı 129,95 TL
Plastik Çekmeceli Ahşap Raf 119,95 TL
16 Gözlü Kapı Arkası Organizer 27,50 TL
Pratik Askı 2,50 TL
Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL
Gırgır 2,95 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 49,95 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 29,95 TL
Kilim 100x200cm 27,95 TL
Silinebilir Masa Örtüsü 9,95 TL
Tek Kişilik Yatak Örtüsü 29,95 TL
Silk&Blue Bay Patik Çorap 3'lü 5,95 TL
Silk&Blue Bay / Bayan Görünmez Çorap 1,95 TL
Piranha Dijital Kol Saati 29,95 TL
Kaydırak 79,95 TL
Lisanslı Top 8,95 TL
Oyuncak Temizlik Seti 12,95 TL
Oyuncak Işıklı Çekbırak Araçlar 19,95 TL
Çocuk Kitap Çeşitleri 4,95 TL