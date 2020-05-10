Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 14 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de 14 Mayıs günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Perşembe indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Katalogta arka parmak izi okuyuculu, 8 çekirdek işlemcili, 8 MP ön kameralı, 12 MP arka kameralı, Android işletim sistemli, 64 GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 8 Cep Telefonu 1399 TL,

Peki, A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte indirimli ürünlerin listesi...