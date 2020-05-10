Uygun fiyatlı olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen marketlerden biri olan şok'ta birbirinden güzel ve çeşitli ürünler kendini gösterecek. Normale göre daha ucuza satışı verilen ev eşyaları Anneler günü indirimi dolayısıyla 12 Mayıs kataloğunda yerini alacak. İşte 12 Mayıs tarih aralığında şok markette yer alacak aktüel ürünlerin listesi... Finish bulaşık deterjanı 15,00 TL. Maraşım dondurma 13,95 ile 16,95 TL. Sper Fresh ton balığı 15, 95 TL. Bahçıvan peynir 14,95 TL. Leona 2'li saç bakım seti saç kurutma makinesi 119,00 TL. El mikseri 74,90 TL. Kılıçlar çatal kaşık bıçak seti 179,00 TL. Eskitme raflı ayakkabı dolabı 229,00 TL.
12 Mayıs ŞOK market aktüel kataloğu!
- Finish bulaşık deterjanı 15,00 TL. Maraşım dondurma 13,95 ile 16,95 TL. Sper Fresh ton balığı 15, 95 TL. Bahçıvan peynir 14,95 TL.
Leona 2'li saç bakım seti saç kurutma makinesi 119,00 TL. El mikseri 74,90 TL. Kılıçlar çatal kaşık bıçak seti 179,00 TL. Eskitme raflı ayakkabı dolabı 229,00 TL.
Kalpli Parfüm 13,95 TL. Sleepy Islak mendil 90'lı 4,95 TL. Kutu mendil 5,90 TL. Dev fırsat 10 kg Tursil 38,90 TL. Dixi yüzey temizleyici 10,90 TL. Köpük sabun 15,90 TL.
Metal tepsi 16,95 TL. Metal peçetelik 7,99 TL. Metal kalıp mumluk 19,95 TL. Metal Palmiye mumluk 12, 95 TL. Kelepçeli kek kalıbı 49,95 TL.
6'lı bardak seti 39,95 TL. Ayaklı bardak 6'lı 79,90 TL. Meşrubat bardağı 6'lı 49,95 TL. Desenli Çay seti 69,90 TL.
Büyük boy tepsi 19, 95 TL. Tepsi 2'li 29,95 TL. Çift kişilik nevresim takımı 99,90 TL. Tek kişilik yatak örtüsü 34,95 TL.
ŞOK MARKET HAKKINDA
1995 yılında kurulan Şok Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı. Ülker, Migros tarafından kurulan Şok marketler ile birlikte Sabancı'da olan DİA-SA marketlerini de satın alarak ŞOK adı altında birleştirdi.
Satın alma sürecinin ardından yapılan konsept yenileme çalışmaları ile birlikte içki satışı kaldırılmıştı. Şok market CEO'su Uğur Demirel'in verdiği bilgiye göre 2017 yılı sonunda mağaza sayısını 5.000'e yükseltilmesi planlanıyor.