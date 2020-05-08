Esnek çalışmadan yararlanan iş yerleri işçilerine hafta sonu tatili ve resmi bayram tatili ücretini öder mi? Örneğin 1- 2-3-6-7-13-14-15-16-17-20-21-22-29-30 Nisan günlerini çalıştık işyeri maaşımızı öderken aradaki hafta sonu ve resmi tatil olan 23 Nisan'ı ödemedi. Bu normal mi? Yoksa yanlış bir hesaplama var mı? Şimdiden teşekkürler. Semir.A

Belirtmiş olduğunuz çalışılan sürelerde eksik kısımlar mevcut. Çalışılan sürelerin yanında iş sözleşmenizde belirtilen aylık ya da haftalık çalışma sürelerine de bakılması gerekir. Esnek çalışma modeline geçen işyerlerinde hafta tatilleri değişiklik gösterebilir ancak resmi tatil sürelerinin ücreti çalışıldıysa çift yevmiye çalışılmadıysa normal yevmiye şeklinde ödenir. Esnek çalışma modelinde genel ya da resmi tatil ücretlerinde kesintiye gidilemez. Sizin durumunuzda işvereniniz esnek çalışmayı kendi lehinde yanlış değerlendirmiş gibi gözüküyor.