Memur, emekli, çalışan dul, yetim, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Esnek çalışmada tatil günleri için ödeme yapılıyor mu? Hem annesi hem babası ölen kişi maaşların ne kadarını alır? Emekli iki işte çalışırsa ne olur? Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya yanıt verildi. Dul ve yetim aylığında vefat eden kişinin maaşından kesintiler yapılır. İlgili kurum ve bakanlık tarafından vefat eden kişinin maaşından yapılacak kesinti belirlenmiştir. Buna göre eş ve çocuklar kendilerine biçilen oranda düzenli olarak maaşlarını alabilirler:
Benim 10.09.1996 başlangıçlı 4058 gün SSK'am var. 4 yıldır çalışmıyorum, 3 oğlum var. 2 oğlumu borçlanabiliyormuşum. Ben şuanda 45 yaşındayım. Kalan primimi Bağkur'dan yatırsam nasıl emekli olurum? Meryem
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş 5900 prim gününe tabi bulunmaktasınız. İki çocuğunuz için doğum borçlanması yaptığınız takdirde 1440 gün kazanacaksınız ve 402 gün eksiğiniz kalacak. Bu eksik kalan süreyi de isteğe bağlı Bağkur şeklinde ödeyebilirsiniz.
Esnek çalışmadan yararlanan iş yerleri işçilerine hafta sonu tatili ve resmi bayram tatili ücretini öder mi? Örneğin 1- 2-3-6-7-13-14-15-16-17-20-21-22-29-30 Nisan günlerini çalıştık işyeri maaşımızı öderken aradaki hafta sonu ve resmi tatil olan 23 Nisan'ı ödemedi. Bu normal mi? Yoksa yanlış bir hesaplama var mı? Şimdiden teşekkürler. Semir.A
Belirtmiş olduğunuz çalışılan sürelerde eksik kısımlar mevcut. Çalışılan sürelerin yanında iş sözleşmenizde belirtilen aylık ya da haftalık çalışma sürelerine de bakılması gerekir. Esnek çalışma modeline geçen işyerlerinde hafta tatilleri değişiklik gösterebilir ancak resmi tatil sürelerinin ücreti çalışıldıysa çift yevmiye çalışılmadıysa normal yevmiye şeklinde ödenir. Esnek çalışma modelinde genel ya da resmi tatil ücretlerinde kesintiye gidilemez. Sizin durumunuzda işvereniniz esnek çalışmayı kendi lehinde yanlış değerlendirmiş gibi gözüküyor.
Mayıs 2020 maaşımdan "Aylık Borcu" adı altında kesinti yapılmıştır. Açıklamasını bulamadım. Öğrenmem mümkün mü? Saygılar Kemal
Maaş ödemelerinde ki bu tür ibareler genellikle fazla ya da mükerrer yapılan ödemelerin kesintilerinde kullanılmaktadır. Tarafınıza fazla aylık ödenmiş olabilir, kesintinin sebebine ilişkin kurum mutlaka bir tebligat çıkarmıştır. Adres değişikliği yaptıysanız farklı bir adrese gönderilmiş olabilir. Detaylı bilgi için aylığınızı bağlayan Sosyal Güvenlik Merkezi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Merhabalar, ben Mehmet G. İstanbul'dan yazıyorum. 1956 doğumluyum. 2012 yılında çalışmış olduğum en son işyerimde SSK'lı olarak çalışıp 2015 yılında emekli olarak tazminat almadan çalışmaya devam ediyorum. Yaşımdan dolayı işyerindeki ağır yükü kaldıracak yeterli gücüm kalmadığı için yıllık izindeyken başka bir iş yerine bekçi olarak başladım. Onlarda emekli sigortamı girişimle aynı gün yapmaya başladılar. Şu an emekli ve 2 işyerinde çalışıyor görünüyorum. Sonuç olarak sorum şudur, ilk iş yerime yıllık izin tarihimin bitişinde gidip işten ayrılma dilekçemi yazarak tüm sosyal haklarımı alıp ayrılabilir miyim? Aynı zamanda her iki işyerinde çalışıyor olmamın sosyal haklarımı almam da sakınca olur mu? Zamanım az kaldığı için bir an önce yanıtınızı bekler Şimdiden cevabınız için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
İş kanununa göre ilk işe girişinizden emekli olduğunuz tarihe kadar olan kısmı son brüt ücretiniz üzerinden talep edebilirsiniz. İş kanununa göre istifa eden kişiler kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak siz 2015 yılında emeklilik nedeniyle bu hakkınızı elde etmiş haklarınızı almamışsınız. İşvereniniz de bu süreye kadar olan tazminatınızı hesaplayarak ödeme yapacaktır.
Merhabalar, 05.04.1974 doğumluyum. 13.10.1999 memuriyet başlangıcım var şu an 60 yaşında emeklilik görünüyor ama 1992 yılında 90 gün SSK primim var. Bu 90 günü memuriyete saydırılıyor mu? Saydırılırsa memuriyet başlangıcım 90 gün geri giderek yani 13.07.1999 tarihine çekilerek 58 yaşında emekli olabilir miyim?
4/c sigortalıların emeklilik hesaplamalarında hizmet süresi dikkate alınmaktadır. Diğer statülerde geçen hizmet süreleri ne yazık ki 4/c kapsamında değerlendirilmemektedir. Ayrıca kamu görevlilerinin emeklilik yaşı hesaplamaları da 23.05.2002 tarihine kadar olan hizmet süresine göre belirlenmektedir. Son 1261 gününüzü 4/a'ya tabi olarak geçirirseniz SSK'lı olarak 53 yaş 5600 prim gün şartıyla emekli olabilirsiniz. Ancak mevcut durumunuzda 4/a hizmetiniz sadece kazanç olarak dikkate alınacak ve yaşınızı etkilemeyecektir.
15 Mart 2020 tarihinde çalıştığım kurumdan son maaşımı aldım (15 Mart-14 Nisan) dönemi. İlk emekli maaşımı 1 Mayıs'ta aldım. 15 Nisan-30 Nisan dönemi için 15 günlük yarım maaş ödenmesi yapılmadı. Bu husus yasal mıdır? Teşekkür ederim.
Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıklarını müracaat tarihi itibariyle hesaplayıp ödeme yapmaktadır. Müracaat tarihiniz 15 Nisan ise bu tarihten itibaren aylığınız hesaplanacaktır. Öncelikle emeklilik müracaatınız çalışmış olduğunuz kurum tarafından gerçekleştirildiyse müracaat tarihini netleştirin. Tarihlerde herhangi bir problem yok ise e-devletten maaş hareketlerinize bakınız. Sistem üzerinde de aylık tutarı eksik olarak görünüyorsa aylığınızı bağlayan kuruma bu ekranın çıktısını da ekleyerek bir dilekçe yazın ve eksik tutarın tarafınıza iade edilmesini talep edin.
Merhaba, babam mart ayında vefat etti. E-devletten kontrol ettiğimde 1 Nisan'dan itibaren maaş bağlandığı gözüküyor. Fakat nisan ayında herhangi bir maaş yatmadı. 1 Mayıs'ta toplu (2 aylık maaş) yatırılır diye düşünmüştüm ama mayıs ayında sadece 1 aylık maaş yattı. Yatırılmayan Nisan maaşı için geriye dönük ödeme için olarak mı SGK'ya başvurmam gerekiyor, ya da farklı bir işlem mi yapmalıyım? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
Dul ve yetim aylıkları müracaat tarihi itibariyle hesaplanarak ödenmektedir. Müracaat tarihinizde herhangi bir sorun yoksa aylığınızı bağlayan SGK merkezine yazılı dilekçe ile müracaat ederek ödenmeyen tutarların iadesini isteyebilirsiniz. E-Devlet üzerinden aylık ödeme gününü ve aylık tutarını da tekrardan kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ödenen tutar Mart ayına ilişkin tutar olabilir ve Nisan ayının ödemesi 15 Mayıs sonrası olabilir. Kontrolleriniz sonrası kuruma müracaat ediniz.
Merhaba yaklaşık üç ay önce emeklilik başvurusunda bulundum maaşım bağlandı ama toplam maaş pirim günlerine 4c ( emekli sandığı) prim günlerimin birleştirme başvurusu yapmış olmama rağmen 1410 gün görünen 4c prim günlerimin ne zaman birleştirilerek emekli maaşımın güncelleneceğini sürecin ne durumda olduğunu öğrenmek istiyorum teşekkürler.
Kuruma iletilen tahsis taleplerde kişilerin tüm hizmetleri ilgili kurumlardan istenilmektedir. Yani siz emeklilik müracaatında bulunduğunuzdan itibaren hizmet birleştirmeniz yapılarak maaş bağlanır. Aylık bağlayan kurum, tüm hizmetlerinizi toplamadan aylık bağlayamaz. Yine de aylık hesabınızda bir hata olduğunu düşünüyorsanız kuruma yazılı dilekçe ile müracaat edebilir, hizmet birleştirmenizi ve aylık hesaplamanızın teyidini isteyebilirsiniz.
Dul Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde sigortalı olarak kayıtlı çalışanların vefat etmesi durumunda; eşi ve çocuklarına hak sahipleri olduğu için belirlenen tutarda aylık bağlanır. Vefat eden kişinin cinsiyetine bakılmaksızın; hak sahiplerinin her ay maaş alması sağlanır.
Sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 öncesinde olan sigortalı çalışanların vefat etmesi halinde eşlerinin dul aylığı alması için şartlar oluşturulmuştur:
• Ölen kişinin SSK'lı olması halinde; 5 yıl sigorta ve 900 gün prim ödemesine sahip olması gerekir.
• Ölen kişinin BAĞ-KUR'lu olması halinde; 3600 prim günü ödemesine sahip olması gerekir.
• Ölen kişinin Emekli Sandığı statüsünde sigortalandırılmış olması halinde; 1800 prim günü ödemesine sahip olması gerekir.
• Dul aylığı almak isteyenlerin ise; sigortalı vefat eden eşin ölümünün öncesinde Medeni Hukuk kanunu çerçevesinde kabul edilen resmi nikahın olması ve ölümün sonrasında eşin evlenmemiş olması şartlarına uyması beklenir.
Yetim Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir?
• Çocuklara bağlanan yetim aylığında ise; erkek çocukların eğitim görmedikleri durumlarda 18 yaşına kadar aylık alması mümkündür. Ortaöğretim eğitimi görenler 20 yaşına; yükseköğrenim görenler ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.
• Yetim kalan kız çocuklarında ise; maaş sigortalı olarak çalışma ve medeni hallerine göre değişiklik gösterir. Kız çocuklarının çalışmaması ve hiç evlenmemesi durumunda yaş sınırına bakılmaksızın yetim aylığı almaya devam ederler.
• Yetim aylığı alabilmek için vefat eden kişilerin çocuklarının nüfus müdürlüklerinde kayıtlı olması gerekir.
2020 Yılında Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu?
Dul ve yetim aylığında vefat eden kişinin maaşından kesintiler yapılır. İlgili kurum ve bakanlık tarafından vefat eden kişinin maaşından yapılacak kesinti belirlenmiştir. Buna göre eş ve çocuklar kendilerine biçilen oranda düzenli olarak maaşlarını alabilirler:
• Vefat eden sigortalı kişinin eşine maaşın yüzde 50'si,
• Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa; eşine maaşın yüzde 75'i
• Vefat eden sigortalının 1 ve daha fazlasında çocuğu varsa; her çocuğuna maaşın yüzde 25'i
• Anne ve babası vefat etmiş olan çocuklara ise; maaşın yüzde 50'si aylık olarak bağlanır.
KAYNAK: Gazetevatan