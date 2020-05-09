Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak eden milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması, 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekliler maaşlarının ay sonuna sarkıp sarkmayacağını merak ediyor. Müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi ve emekli maaşlarının yatırılma tarihinin öne çekildiğini duyurdu. Peki; emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Yanıtı haberimizde…

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.