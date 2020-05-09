Her ay yapılıyor! Emekli olmasanız da bu parayı alabiliyorsunuz

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emeklilik, dul ya da yetim aylığı almayan veya herhangi bir işte çalışarak gelir elde edemeyen 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaşlılık aylığı ödemesi yapılır. 65 yaş aylığından yararlanmak için gerekli olan şartlar ilgili yasa gereğince belirlenmiştir.

Kişilerin SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı sigortalılık statüsünde herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir.

65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır.