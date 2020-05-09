Çiçekçiler açık mı? 10 Mayıs Anneler Günü’nde çiçekçiler çalışıyor mu?

10 Mayıs çiçekçiler çalışıyor mu? Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? 24 il kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle birçok işletme hafta sonunda kapalı olacak. Yasak süresince bazı yerlerin çalışmasına ise izin verildi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 9-10 Mayıs tarihlerinde açık olacak işletmeler belli oldu. Bu Pazar günü Anneler Günü'nün kutlanacak olması nedeniyle, çiçekçiler açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 10 Mayıs çiçekçiler çalışıyor mu? İşte cevabı!

10 MAYIS ÇİÇEKÇİLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen 'Anneler Günü' sebebi ile çiçek satan iş yerlerinin de cumartesi ve pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet vereceği kaydedildi.