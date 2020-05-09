İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. BEDAŞ planlı kesintiler listesinde yer alan semtler ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektriği olmayan vatandaşlar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden BEDAŞ planlı kesintiler listesine ulaşabilir ve bölgenizde elektriğin saat kaçta geleceğini öğrenebilirsiniz.

BEDAŞ PLANLI KESİNTİLER!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak BEDAŞ planlı kesintiler listesine ulaşabilirsiniz.

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AYEDAŞ PLANLI KESİNTİLER!

İstanbul'un Anadolu yakasındaki kesintileri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ