Marketler bakkallar fırınlar bugün açık mı? 9 Mayıs marketler bakkallar çalışıyor mu?

Marketler bakkallar çalışıyor mu? 9 Mayıs marketler bakkallar fırınlar bugün açık mı? Bu hafta sonunda 24 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı, gece saat 24:00 itibariyle devreye girdi. Sokağa çıkma yasağının uygulaması Pazar gecesi sona erecek. Ancak vatandaşlar bu süreçte marketler bakkallar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Marketler bakkallar fırınlar bugün açık mı? İşte genelgeye göre açık olacak yerler!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ!

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Genelgede açık olacak iş yerleri, işletmeler ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler hakkında da bilgi verildi.