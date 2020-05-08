Yaklaşan Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Temmuz ayında 5.5 milyon memur ve memur emeklisine yüzde 4.4 zam bekleniyor. Peki, bu oranlarla en düşük maaş memurlarda, emeklilerde ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecek. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 3.16 çıkarken, Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki tahminler Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 4.4 olabileceğini gösterdi. Bu durumda memurların, emeklilerin zam oranı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e çıkacak.