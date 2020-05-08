



ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 169 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 2 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi yüzde 0,13 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti.