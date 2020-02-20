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    • Ekonomi
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    • 20.02.2020 17:00
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    'de başvurularında artış

    Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya göre 4 bin kişi artarak 210 bine yükseldi.

    ABD'de işsizlik maaşı başvurularında artış

    'de ilk kez başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 210 bine yükseldi.

    ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 210 bin oldu. Söz konusu dönemdeki yapılan başvuru sayısı piyasa beklentisiyle paralel seyretti.

    Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 205 binden 206 bine revize edildi.

    Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 250 kişilik azalışla 209 bine gerilediğini ortaya koydu.

    Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 8 Şubat haftasında önceki haftaya göre 25 bin kişi artarak 1 milyon 726 bine yükseldi.

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