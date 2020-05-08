Sigortalılık öncesi gerçekleşen doğumlara borçlanma, emekli maaşı, emeklilik süresi, erken emeklilik, askerlik borçlanması, malulen emeklilik, asgari ücret üzerinden borçlanacaksınız en düşük alacağınız aylık kaç lira olur? SGK primleriniz ödenmemişse ne yapmanız gerekir? Evde kişi başına düşen geliri en fazla 701,32 TL olanlar nereden destek alır?
SORU: Ben devlet hastanesinde geriye dönük 3 yıl alamadığım ekstra ücretleri alabilir miyim? Sözleşmeliden kadroya geçtim.
CEVAP: İşçi özlük alacakları (fazla mesai, yıllık izin ve ikramiyeler gibi) iş akdi sona erdikten sonra 5 yıllık zaman aşımına tabidir. Tazminatlar ise 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Tarafınıza ödenmeyen haklarınız varsa alacak davası açabilir veya Alo 170'i arayarak denetim talebinde bulunabilirsiniz. İş akdinizin devamını de ele alırsak bu durumu öncelikle varsa sendika temsilciniz ve sonra hastane yönetimine ileterek yürütmeniz gerekmektedir.
SORU: Merhabalar kolay gelsin. Benim özellikle merak ettiğim konular 'ne zaman emekli olurum ve şartlarım tutuyor mu' Doğum tarihim:10/10/1973, 14/08/1990 Başlangıç 4 A Toplam SGK 4626 günüm var. 4B-2000 yılı öncesi toplam günüm 579 gün, Bağkur 1997/1999 arası. Askerlik 1995/1997 Arası 540 gün borçlanma yapabilir miyim emekliliğimi daha erkene alır mı? Size sormak istediğim 4.yıl yurtdışında yaşadım fakat kaçak olarak sadece 3 aylık turist vizem var geçmiş bunu borçlanabilir miyim? Saygılarımla kolay gelsin Mahmut Acer...
CEVAP: Öncelikle sigortalılık başlangıcınız askerlik hizmetinizden önce olduğundan borçlanma yapmanız durumunda yaş şartında bir indirime gidilemeyeceğini belirtmek isterim. 14.08.1990 Tarihli sigortalılık başlangıcınıza göre 52 yaş 5525 prim günü şartlarına tabisiniz. Mevcutta Bağkur süreleriniz de dahil 5205 prim gününüz var. Eksik kalan 320 günü ister çalışarak ödeyin ister isteğe bağlı olarak ödeyin. Tabi askerlik borçlanması şeklinde de tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında 52 yaşınızı beklemeniz gerekecektir. Yurtdışında kayıt dışı çalıştığınız süreleri borçlanmanız mümkün değildir.
SORU: Merhaba, ben 2017'de emeklilik için başvuruda bulundum. Başvurudan 3 ay sonra bir yazı geldi, 3 ay içerisinde bu parayı yatırmak gerektiği yazıyordu. Paramda vardı ama başka bir sorun çıktı yatıramadım. Şimdi benim sorum bu yapmış olduğum başvuru iptal mi oldu yoksa tekrardan başvurup aynı şeyden faydalanabilir miyim? E-devletten gidişimde başvuru yaptığım kayıt halen daha duruyor ne yapmalıyım yeni prosedür nasıl işliyor? Eski haklar geri geldi mi. Teşekkür ederim.
CEVAP: Emeklilik müracaatında yaş ve prim günü şartı dışında kuruma herhangi bir borcunuzun da bulunmaması gerekiyor. Başvuru esnasında olmayıp sonrasında tahakkuk eden borçlar için kurum sigortalıya ödeme emri gönderir. Ödeme emrini belirtilen süre içerisinde ödemezseniz başvurunuz iptal edilir. Borcunuzu ödedikten sonra tekrardan emeklilik tahsis talebinde bulunmanız gerekir. Bu konuyla ilgili herhangi bir düzenleyici torba kanun çalışması bulunmamaktadır.
SORU: Merhaba 09.07.1970 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 02.10.1989, 1990/10'uncu ayından 108 gün pirimim var. Toplam 8914 günüm oldu, yaşı bekliyorum. Erken emekli olma şansımız var mı? Teşekkür ederim ismim Mustafa…
CEVAP: Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5450 prim gününe tabisiniz. Prim günlerinizi tamamlamış ancak yaşa takılmışsınız. Mevcut durumda sadece malul ya da engelli raporunuzun olması halinde yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirsiniz. Bunun dışında ne yazık ki emeklilikte yaşa takılanlara bir düzenleme yapılmadı. Yıllardır siyasi partiler bu yönde oldukça fazla mesai harcamış ancak bir sonuç alınamamıştır. En son geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanı bir araştırma yapılmasını talep etmiş ancak yine somut bir adım atılarak düzenleme yönüne gidilmemiştir. Sonrasında yine sayın Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanımız da bu konunun gündem dışında olduğunu söylemiştir. Önümüzdeki dönem için de bu yönde bir çalışma olacak gibi görünmüyor.
SORU: Ben torunuma bakıyorum, anne ve babası ayrıldı. Mahkeme çocuğu babaya verdi. Anne istemedi, ben babaanneneyim. Tabi ki de büyütüyorum, yedi aylıktı şimdi üçüncü sınıfa gidiyor. Baba da annede başka yuva kurdu çocuk benimle kalıyor. Baba asgari ücretle çalışıyor, bakması gereken iki çocuğu daha var. Ben nereden ve nasıl yardım alabilirim, torunum için bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim.
CEVAP: Öncelikle belirtmek isterim ki eli öpülecek bir babaanneye sahip torununuz. Söylemek istediğim çok şey var ama ben sadece sorunuza cevap vereyim şimdilik; durumu olmayan ve muhtaç kimselere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok yardım sağlamaktadır. Bu yardımlara erişebilmeniz için hanedeki kişi başına düşen gelirin en fazla 701,32 TL olması gerekmektedir. Yani bulunduğunuz hanede siz ve torununuz yaşıyorsa sadece toplamda 1.402,64 TL'den az geliriniz mevcutsa bu yardımlardan faydalanabilirsiniz. Sağlanan yardımlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bazı il ve ilçe Belediyeleri ve Kaymakamlıkları da yardıma muhtaç ve durumu olmayan ailelere eğitim, gıda ve yakacak yardımı sağlamaktadır. Yardımlar listesine buradan ulaşabilirsiniz. https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/
SORU: 01.09.1994 yılından sigorta girişim var (Sultanahmet SGK müdürlüğü vardı o zaman oradan) numara verilmiş ama hiç prim yatırılmamış. Primlerim 01.09.1997 yılında işe başladığımda ödenmeye başladı. Şu anda sigortam devam ediyor. 23 yıl kesintisiz devam etti. SGK 1994 girişini kabul etmiyor. Prim ödemeye başlanan 1997 yılından başlatıyor. Dolayısıyla emeklilik yaşım 55 ten 57 ye yükseliyor. Ne yapmam lazım 1994 girişini kabul ettirmek için. Bir yol gösterirseniz sevinirim. Doğum tarihim 04.11.1966
Sigortalı işe giriş bildirgeleri ve bordroların bildirimleri 1990 – 2000 yılları arası cezalar yüksek olmadığından işverenlerin çokta üzerinde durduğu bir yükümlülük değildi. Yani işveren sizin işe girişinizi yapıyor ama prim ödemeye 2-3 yıl sonra da başlayabiliyordu. Ancak bu durum sorun yaratınca önlem alınmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nın bu gibi hataları kabul edip düzeltmesi de yasal olarak mümkün değil. Ancak hizmet tespit davası işçinin lehine sonuçlanırsa hizmete işleniyor. Sizin bu döneme ilişkin elinizde bir belge ya da ispatlayıcı delilleriniz varsa dava yoluna gidebilir işe girişinizi saydırabilirsiniz. Konuyla ilgili bir avukattan destek almanız gerekecektir.
SORU: Sayın Mert bey, benim sigorta girişim 1995 ama staj yaptığım için 4250 günüm mevcut 18 ay askerlik var toplamda 25 yıl gözüküyor yaşım 40 beni aydınlatırsanız sevinirim.
CEVAP: Öncelikle belirtmem gerekir ki staj süreleri sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmemektedir. Sigortalılık başlangıç tarihiniz 23.11.1995 tarihinden önce ise 55 yaş 5750 prim günü, bu tarihten sonra ise 56 yaş 5825 prim günü şartlarına tabisiniz. 1995 Yılındaki girişiniz staj süresi ise ilk sigortalılık tarihinize göre yeniden hesaplama yapmak gerekecektir. Bana doğum tarihinizi, ilk uzun dönem çalışmaya başladığınız tarihi de belirterek tekrardan mesaj atarsanız detaylı olarak yeniden bir hesaplama yapabiliriz.
EMEKLİYE HANGİ BANKA NE KADAR ÖDEME YAPACAK?
ZİRAAT BANKASI:
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,
1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,
2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
VAKIFBANK:
1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
1.000 TL'ye (1.000.-TL hariç) kadar olanlara 300,00.-TL,
1.000 TL - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olanlara 375,00.-TL,
2.000 TL ve daha fazla olanlara 450,00.-TL,
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Kaynak:gazetevatan