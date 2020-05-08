EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?

Emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz'da ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere, biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.

NASIL ETKİLER?

2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, erkene çekme durumu olmazsa 27-30 Temmuz'da ödenecek.