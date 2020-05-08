



"Dövizde manipülasyon mu var? Dış kaynaklı atakların sebebi ne?" soruları ile ilgili Prof. Dr. Sedat Aybar, özel bir TV kanaılnın canlı yayınında şunları söyledi:

"Daha önce bu tarz saldırıları 2019 Mart'ta yaşamıştık. 2018 Ağustos ayında benzeri atakları yaşamıştık. Döviz kurunu silah gibi kullanıyorlar. Bu doğrudan Türkiye ile ilgili olan gelişme.