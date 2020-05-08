Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet kira yardımı başvurusu giriş ekranı!

Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (E-DEVLET)

Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ