Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "3 üniversite hayvanlar üzerinde testlere başladı" dedi. Varank, "Yerli solunum cihazı satın almak isteyen ülkelerden oldukça fazla talep var, bunları değerlendiriyoruz ancak öncelik kendi ihtiyacımız" diye konuştu.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü ihracat yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı.

PCR en geçerli metod. Türkiye'de 13 firma PCR kiti üretiyor. Bunun ihracatını yapıyoruz dünyaya. Bizim Bakanlık olarak desteklediğimiz firmalar bunlar.

Yeni nesil tanı kitleri için de güzel haberler var. Nanoteknoloji esasına dayanan dünyada ilk kez kullanılacak hızlı test kiti projelerini hazırlıyoruz.

Hızlı tanı kiti için Haziran ayında bir protitip hazırlanacak.

3 ÜNİVERSİTE TESTLERE BAŞLADI

Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı.

Dünyada medyaya yansımış aşı projeleri var. Biz bu projelerdeki Türk hocalarımızla da iletişim halindeyiz. Tüm dünyadaki aşı projelerini yakından takip ediyoruz ve iş birliği içindeyiz.

MASKE ÜRETİMİ

Türkiye'nin şu anda günlük maske üretim kapasitesi 40 milyon maskeyi geçmiş durumda. Günlük 40 milyon maske üretimi Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde. Tek kullanımlık olmayan maskeler için de üretim kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Tek kullanımlık olmayan maskeler için Ticaret Bakanlığımız bir tavan fiyat belirleyebilir. Birkaç gün içinde bez maskelerle ilgili standartları belirleyen bir açıklama yapacağız.

TEKNOLOJİYE YATIRIM ÇAĞRISI

Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi. Biz bu dönemde şunu gördük; kendi kendine yetiyor olmak çok önemli. Bu virüs süreci dijitalleşmenin önemi tekrar göstermiş oldu. Şu iki aylık dönemde gördük ki herkes dijitalleşmeye çok hızlı şekilde adapte olabiliyor. Dijitalleşmeye çalışan KOBİ'lerimize destek veriyoruz. Bu dönemde de hem dijitalleşmek isteyen hem de dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lerimize desteklerimizi sürdüreceğiz.