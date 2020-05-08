Bugün marketler saat kaça kadar açık? A101 BİM ŞOK marketler kaçta kapanacak?

Kısıtlama günlerinde açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler, genelgede belirtildi. 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.