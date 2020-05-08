Nakdi Kredi: Genelde kullanımını gördüğümüz, ihtiyaç sahibi kişiye parasal olarak verilen kredi türüdür. Kredi kullanacak şahıs, faiz oranı karşılığında, planlanan ödeme tablosuna göre geri ödeme yapar. Ülkemiz para biriminde kullanılabileceği gibi yabancı para biriminde de kullanılabilir. Spot kredi, rotatif kredi, dövize endeksli kredi (DEK), iskonto kredisi, Eximbank kredisi gibi birçok şekli ile karşımıza çıkar.

Gayri Nakdi Kredi: Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ya da bir işin yapılması için kullanılan kredi türüdür. Teminat mektubu, akreditif, aval kabul kredileri en çok kullanılan türleridir. Banka müşterinin sunduğu teminatlar doğrultusunda, karşı tarafa kendi garantisi altında olduğunu belirterek bir evrak hazırlar. Yani bu kredi türü para değil, para yerine geçen belgeleri kapsar.

Vadelerine Göre Değişen Krediler

Kredi vadeleri değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik ise kredilerin farklı isimlerle anılmasına sebep olmuştur. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli krediler olarak adlandırılır.

Kısa Vadeli Kredi: Vade süresi maksimum 1 yıl olan kredilere denir. Kredi kullanan kişinin bu krediyi plana göre 1 yıl içinde geri ödemesi hedeflenir.

Orta Vadeli Kredi: Bu kredi türünün vadesi ise 1 yıl ile 5 yıl arasındadır. Bazı ekonomistler ve bankalar için orta vadeli kredi, maksimum 10 yıla kadar alınmaktadır.

Uzun Vadeli Kredi: Kredinin vadesi 5 yıl ve üzerinde ise uzun vadeli kredi çeşidine girer. Orta vadede olduğu gibi bazen 10 yıl ve üstü olarak da görebilirsiniz.