Halkbank'tan 100 bin TL kredi kampanyası. 60 ay vadeye kadar 1.05 faizle kredi başvurusu başladı. Kredi kampanyasına başvurular SMS yolu ile yapılabiliyor. İnsanların farklı ihtiyaçları, kredilerinde şekillenmesine yardımcı olmuştur. Aynı şekilde bankaların kendi aralarındaki rekabetleri de kredilerde farklılık göstermiştir. Her kredinin kendine göre koşulları vardır ve faiz oranları birbirinden farklıdır. Bu kredi çeşitlerini genel olarak ana başlıklar altında toplarsak; yapısal özelliklerine, vadelerine, teminat durumuna, yetki durumuna ve faaliyet durumuna göre değişir.
Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %0,98'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredimizdir.
Tutarı ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,98'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,03'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
Örnek Ödeme Tablosu
Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir. Ürüne ait faiz oranları, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Hayat Sigortası yaptırmayı,2 adet Otomatik Ödeme Talimatı vermeyi, Bankamız Kredi Kartını talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.
Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 10.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 99,51 TL' dir. Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.
Nasıl Faydalanabilirim?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilmektedir.
Başvurularınızı;
Aralarında birer boşluk bırakarak "EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: EMEKLI 12345678910 3000 15000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilir,
ya da Size en yakın Halkbank Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
Kredi nedir?
Bankaların müşterilerini çeken en önemli hizmetlerinden biri kredilerdir. Bir düşünün, günümüzde ihtiyaç sahibi olan hangi kişi bankalara kredi başvurusunda bulunmamıştır? Özellikle bu ihtiyaçlar yüksek meblağların olduğu bir durum ise. Bu yüzden bankalarda kendilerini bu konuda her geçen gün geliştiriyor ve müşterilerine en avantajlı fırsatları sunmak için çabalıyorlar. Bu durum özellikle ticari bankacılık için geçerlidir. O tür bankaların ilk amaçları karlılık olduğu için aralarında rekabet başlar ve sürekli müşterilerine çeşitli seçenekler sunarlar.
Bunun karşısında ihtiyaç sahipleri de bankaların bu seçeneklerini değerlendirir ve isteklerini yaparlar. Ayrıca krediler elbette ki sadece bireysel müşteriler için değildir. Kurumsal firmalar ya da KOBİ'ler için sunulan birçok çeşit vardır. Bankaların her kesime ulaştırdığı kredi hizmeti birçok konuda ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olur.
Kredi Çeşitleri Nelerdir?
İnsanların farklı ihtiyaçları, kredilerinde şekillenmesine yardımcı olmuştur. Aynı şekilde bankaların kendi aralarındaki rekabetleri de kredilerde farklılık göstermiştir. Her kredinin kendine göre koşulları vardır ve faiz oranları birbirinden farklıdır. Bu kredi çeşitlerini genel olarak ana başlıklar altında toplarsak; yapısal özelliklerine, vadelerine, teminat durumuna, yetki durumuna ve faaliyet durumuna göre değişir.
Yapısal Niteliklerine Göre Krediler
Kredi denildiğinde aklımıza ne kadar bankadan para almak gelse de aslında sadece nakit parayı içermediğinden bahsetmiştik. Bu sebeple nakdi ve gayri nakdi krediler olarak iki çeşidini incelememiz lazım. Bu ayrım yapısal özelliklerinden yani birinde para kullanılması, diğerinde ise para yerine kullanılabilecek farklı ürünlerin yer almasından kaynaklanır.
Nakdi Kredi: Genelde kullanımını gördüğümüz, ihtiyaç sahibi kişiye parasal olarak verilen kredi türüdür. Kredi kullanacak şahıs, faiz oranı karşılığında, planlanan ödeme tablosuna göre geri ödeme yapar. Ülkemiz para biriminde kullanılabileceği gibi yabancı para biriminde de kullanılabilir. Spot kredi, rotatif kredi, dövize endeksli kredi (DEK), iskonto kredisi, Eximbank kredisi gibi birçok şekli ile karşımıza çıkar.
Gayri Nakdi Kredi: Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ya da bir işin yapılması için kullanılan kredi türüdür. Teminat mektubu, akreditif, aval kabul kredileri en çok kullanılan türleridir. Banka müşterinin sunduğu teminatlar doğrultusunda, karşı tarafa kendi garantisi altında olduğunu belirterek bir evrak hazırlar. Yani bu kredi türü para değil, para yerine geçen belgeleri kapsar.
Vadelerine Göre Değişen Krediler
Kredi vadeleri değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik ise kredilerin farklı isimlerle anılmasına sebep olmuştur. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli krediler olarak adlandırılır.
Kısa Vadeli Kredi: Vade süresi maksimum 1 yıl olan kredilere denir. Kredi kullanan kişinin bu krediyi plana göre 1 yıl içinde geri ödemesi hedeflenir.
Orta Vadeli Kredi: Bu kredi türünün vadesi ise 1 yıl ile 5 yıl arasındadır. Bazı ekonomistler ve bankalar için orta vadeli kredi, maksimum 10 yıla kadar alınmaktadır.
Uzun Vadeli Kredi: Kredinin vadesi 5 yıl ve üzerinde ise uzun vadeli kredi çeşidine girer. Orta vadede olduğu gibi bazen 10 yıl ve üstü olarak da görebilirsiniz.