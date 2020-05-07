EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Dağıtım bölgeniz içerisinde ikamet etmekte olan bazı tüketiciler tarafından Kurumumuza doğrudan ve/veya CİMER vasıtasıyla yapılan başvurularda, doğal gaz sayaçlarının doğal gaz piyasası mevzuatında belirlenmiş asgari okuma süresinden daha uzun sürede okunarak kendilerine bu şekilde yüksek doğal gaz faturası tahakkuk ettirildiği bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak tarafınızca da bilindiği üzere, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin, "Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma" başlıklı 48 inci maddesinde, "Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur.