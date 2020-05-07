İGDAŞ’a fatura soruşturması

İstanbul'da yoğun şekilde gelen yüksek doğalgaz faturası şikayetleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) harekete geçirdi. Şikayetleri tek tek inceleyen EPDK, İGDAŞ'ın abonelere mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlediğini tespit etti. Abonelere kesilecek faturaların kapsamının 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiğini vurgulayan EPDK, İGDAŞ'ın 40-45 günlük fatura kestiğini aktardı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız" dedi.
2020 MODEL VURGUN
İGDAŞ faturalarıyla tepki çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İSFALT üzerinden 88 adet 2020 model araç kiralama ihalesi açtı. İBB yönetimi göreve geldikten sonra şirketleri üzerinden yaptığı ihalelerle 9 bin 831 araç kiraladı. Araç kiralama hizmetine harcanan para 2.5 milyar lirayı aştı.
Barış SAVAŞ
2020 MODEL VURGUN
İGDAŞ faturalarıyla tepki çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İSFALT üzerinden 88 adet 2020 model araç kiralama ihalesi açtı. İBB yönetimi göreve geldikten sonra şirketleri üzerinden yaptığı ihalelerle 9 bin 831 araç kiraladı. Araç kiralama hizmetine harcanan para 2.5 milyar lirayı aştı.
Barış SAVAŞ