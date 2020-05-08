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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 11:12
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    • 04.06.2020 16:59
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    8 Mayıs ilkokul mezunu belediyelere kamu personeli alımı ilanları açıklandı

    8 Mayıs Cuma günü tarafından belediyelere personel alım ilanları yayımlandı. Bu anlamda şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İş arıyorsanız ve İŞKUR ilanlarına başvurmak için öncelikle yapmanız gerekenler vardır.

    İŞKUR açıkladı! Belediyelere KPSS'siz kamu personeli alımı

    İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere KPSS'siz kamu personeli alımı için detaylar araştırılıyor. Bu anlamda Belediye ile kamu şirketlerine KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı açıklandı.

    İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI

    Çanakkale Geyikli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.05.2020

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 08.05.2020

    Burdur Kızılkaya Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.05.2020

    Kırşehir Özbağ Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.05.2020

    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.05.2020

    Muğla Ula Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.05.2020

    Muğla Köyceğiz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.05.2020

    Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Toplu Konut Ltd. Şti. 12.05.2020

    İŞKUR KAMU PERSONELİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR PERSONEL ALIM LANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından yoksun olmamak,

    - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıyor olmak.

    Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

    İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

    • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

    • Çalışma yeri bilginizi girin.

    • Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

    • İşyeri türünü seçin.

    • Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

    • İşyeri unvanını girin.

    • Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.

    Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 8 Mayıs İŞKUR ilkokul mezunu belediyelere kamu personeli alımı ilanları açıklandı
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