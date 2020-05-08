İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere KPSS'siz kamu personeli alımı için detaylar araştırılıyor. Bu anlamda Belediye ile kamu şirketlerine KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı açıklandı.
İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI
Çanakkale Geyikli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.05.2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 08.05.2020
Burdur Kızılkaya Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.05.2020
Kırşehir Özbağ Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.05.2020
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.05.2020
Muğla Ula Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.05.2020
Muğla Köyceğiz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.05.2020
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Toplu Konut Ltd. Şti. 12.05.2020
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İŞKUR PERSONEL ALIM LANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yoksun olmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıyor olmak.
Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama
İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri türünü seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.
Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.