İstanbul su kesintisi 8 Mayıs! İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama! Sular ne zaman gelecek?

8 Mayıs İstanbul su kesintisi sorgulama! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul'un birçok noktasından vatandaşlar su kesintisi yaşandığına dair paylaşımlar yapıyor. Bu nedenle İstanbul su kesintisi olan yerler araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi duyurusuna dair merak edilenler!
İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK 8 MAYIS
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2020 22:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.05.2020 04:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.05.2020 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.05.2020 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.