İstanbul su kesintisi 8 Mayıs! İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama! Sular ne zaman gelecek?

8 Mayıs İstanbul su kesintisi sorgulama! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul'un birçok noktasından vatandaşlar su kesintisi yaşandığına dair paylaşımlar yapıyor. Bu nedenle İstanbul su kesintisi olan yerler araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi duyurusuna dair merak edilenler!

İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK 8 MAYIS

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.05.2020 22:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti