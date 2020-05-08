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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 10:43
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    • 08.05.2020 10:43
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    8 Mayıs! sorgulama! Sular ne zaman gelecek?

    8 Mayıs ! sorgulama yapan vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Su kesintisi nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini merak ediyor. Su kesintileri zaman zaman arıza ya da bakım nedeniyle meydana geliyor. Planlı kesintilerin saatleri İSKİ tarafından duyuruluyor. İşte, 8 Mayıs İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve saatleri!

    İstanbul su kesintisi 8 Mayıs! İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama! Sular ne zaman gelecek?

    8 Mayıs İstanbul su kesintisi sorgulama! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul'un birçok noktasından vatandaşlar su kesintisi yaşandığına dair paylaşımlar yapıyor. Bu nedenle İstanbul su kesintisi olan yerler araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi duyurusuna dair merak edilenler!

    İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK 8 MAYIS

    İlçe : Bayrampaşa

    Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah

    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi : 07.05.2020 22:26

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe : Esenler

    Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah

    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi : 08.05.2020 04:52

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe : Kartal

    Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi : 08.05.2020 08:46

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe : Kartal

    Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah

    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi : 08.05.2020 09:36

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Haberler Ekonomi İstanbul su kesintisi 8 Mayıs! İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama! Sular ne zaman gelecek?
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