Nakit para mı lazım? ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Çalışmayana işi ve geliri olmayana ihtiyaç kredisi müjdesi

Çalışmayana işi ve geliri olmayana ihtiyaç kredisi fırsatı devam ediyor. Bu anlamda Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurularına yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar. 6 ay ödemesiz olarak çekilecek olan kredi tutarı, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL seçenekleri ile alınabiliyor.