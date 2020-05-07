Kiracılara devletten büyük müjde geldi. Maddi durumu iyi olmayan, dar gelirli vatandaşlar için 960 lira kira yardımı veriliyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor. Hak sahibi ailelere kira yardımı başlığı altında başvuru ekranı, ihtiyaç sahiplerinin erişimine açıldı. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir.
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (E-DEVLET)
Kira yardımı başvurusu e devlet kapısı üzerinden başladı. Hak sahibi ailelere kira yardımı başlığı altında başvuru ekranı, ihtiyaç sahiplerinin erişimine açıldı.
https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayın. Daha sonra TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra belirtilen adımları izleyin ve kira yardımına başvuru yapın.