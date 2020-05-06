



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 166,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,48 ile spor oldu.