



Açılışta BIST 100 endeksi, 148,58 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 98.886,10 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne pozitif başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile gıda, içecek oldu.