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    • 06.05.2020 18:59
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    Son dakika: ? İşte 6 Mayıs BIST 100 değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 98.571,46 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kardemir (D) 2,48 2,26 9,73
    İpek Doğal Enerji 14,44 13,29 8,65
    Güneş Sigorta 3,19 2,97 7,41
    Karsan Otomotiv 1,84 1,73 6,36
    Aksigorta 6,01 5,74 4,70
    Koza Madencilik 12,43 11,92 4,28
    Çemtaş 7,10 6,84 3,80
    Coca Cola İçecek 36,96 35,74 3,41
    Klimasan Klima 16,73 16,22 3,14
    Ereğli Demir Çelik 8,00 7,76 3,09
    Brisa 8,86 8,61 2,90
    Aksa Enerji 3,94 3,84 2,60
    Petkim 3,57 3,48 2,59
    Migros Ticaret 29,42 28,76 2,29
    Trakya Cam 3,23 3,16 2,22
    İskenderun Demir Çelik 6,98 6,83 2,20
    Enerjisa Enerji 7,55 7,39 2,17
    Koza Altın 75,80 74,20 2,16
    Vestel 13,43 13,16 2,05
    Yapı ve Kredi Bank. 2,11 2,07 1,93

    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 6 Mayıs BIST 100 değer kazanan hisseler
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