Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,48
|2,26
|9,73
|İpek Doğal Enerji
|14,44
|13,29
|8,65
|Güneş Sigorta
|3,19
|2,97
|7,41
|Karsan Otomotiv
|1,84
|1,73
|6,36
|Aksigorta
|6,01
|5,74
|4,70
|Koza Madencilik
|12,43
|11,92
|4,28
|Çemtaş
|7,10
|6,84
|3,80
|Coca Cola İçecek
|36,96
|35,74
|3,41
|Klimasan Klima
|16,73
|16,22
|3,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|7,76
|3,09
|Brisa
|8,86
|8,61
|2,90
|Aksa Enerji
|3,94
|3,84
|2,60
|Petkim
|3,57
|3,48
|2,59
|Migros Ticaret
|29,42
|28,76
|2,29
|Trakya Cam
|3,23
|3,16
|2,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|6,83
|2,20
|Enerjisa Enerji
|7,55
|7,39
|2,17
|Koza Altın
|75,80
|74,20
|2,16
|Vestel
|13,43
|13,16
|2,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|2,07
|1,93