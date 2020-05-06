Dolar/TL ne kadar oldu sorusu piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,118 seviyelerinden işlem görüyor. Döviz kurlarındaki güncel gelişmeleri canlı ve anlık olarak takip etmek isteyenler dolar ve euro alış satış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?