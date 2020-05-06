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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 16:45
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    • 06.05.2020 16:47
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    ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren yapılıyor | nda son durum

    haberi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde in litre satış fiyatına 20 kuruş, motorinin ise 27 kuruş yapıldı. Benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,31 liradan 5,51 liraya, Ankara'da 5,45 liradan 5,65 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.



    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 20 kuruş motorinin ise 27 kuruş zam yapıldı.



    Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,31 liradan 5,51 liraya, Ankara'da 5,45 liradan 5,65 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.



    Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 4.95 liradan 5,22 liraya, Ankara'da 5,03 liradan 5,30 liraya ve İzmir'de 4.95 liradan 5,22 liraya yükselecek.
    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

    Haberler Ekonomi Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılıyor | Akaryakıt fiyatlarında son durum
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