Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Albayrak, yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatırken; önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.

- Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.

- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor.

- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum

- (Swap görüşmeleri) G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim

- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız

- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir

- Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede

- TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek

- TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefi yok

- 2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4,7 milyar dolar düzeyinde

- Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor

- Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı

- (Sermaye kontrolü sorusu) Defalarca yanıt verdim, sermaye kontrolü olmayacak

- IMF ile swap masada değil

- En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek

- İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak, ihracatçılarımızı destekliyoruz

- Salgın kontrol altında veriler bunu gösteriyor, bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz

- Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum

- Türkiye kriz zamanlarında bile serbest piyasa ilkesinden vazgeçmemiştir

- İkinci yarıda iyileşmeye bağlı olarak, 2020'de GSYH'de pozitif büyüme bekliyorum